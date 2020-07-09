ترامب يهدد مدارس أمريكا: فتح الأبواب في الخريف أو قطع التمويل

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع التمويل عن المدارس التي لا تستأنف الدراسة في الخريف، على الرغم من استمرار الارتفاع القياسي في إصابات كورونا.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة عبر تويتر،في ألمانيا والدنمارك والنرويج والسويد والعديد من البلدان الأخرى، المدارس مفتوحة بدون مشاكل.

وتابع ترامب: يعتقد الديمقراطيون أنه سيكون سيئًا بالنسبة لهم سياسيًا إذا فتحت المدارس الأميركية قبل انتخابات نوفمبر لكنها مهمة للأطفال والعائلات، قد يتم قطع التمويل إذا لم تفتح.

وفي تغريدة أخرى، هاجم ترامب التعليمات الصحية لإدارته لإعادة فتح المدارس، ووصفها بأنها صعبة ومكلفة وغير عملية.

وفي تصريحات بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء، قال ترامب: سنضغط بشدة على الحكام وعلى الجميع لفتح المدارس، إنه مهم جداً لبلدنا ولرفاهية الطالب وأولياء الأمور، لذا سنضغط كثيرًا على: افتح مدارسك في الخريف.