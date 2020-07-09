الجيش الليبي: لا تصدقوا أردوغان.. أي دولار يدخل مصرف ليبيا المركزي يذهب لـ”جيبه”

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري أن النفط كان مغلقا في ليبيا عامي 2013 – 2014 وقسم من 2012، ولم تكن هناك أزمة مالية، متسائلا: لماذا خلقت هذه الأزمة الآن؟ لأن تركيا تريد المال، أي دولار يدخل مصرف ليبيا المركزي يذهب إلى أنقرة.. مليارات من الأموال الليبية نهبت وسرقت بطرق شتى وتم تهريبها إلى أنقرة.

وتابع في هذا السياق قائلا: إذا استمرينا في الصمت، ستنقل السيادة الليبية إلى أنقرة.

وتطرق المسماري إلى زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الأخيرة إلى طرابلس، مشيرا إلى أن آكار تحدث أمام جنوده وضباطه عن الإرث العثماني والحق التاريخي التركي في ليبيا، والأخطر قوله سنبقى إلى الأبد في ليبيا، وشدد المسماري على أن الأتراك إذا نجحوا في ذلك فستصبح ليبيا مثل قبرص التركية.