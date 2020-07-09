حالات ولادة لـ 55 سيدة مصابين بكوفيد-19 في “سعود الطبية”

شهدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى النساء والولادة، ولادة نحو 55 حالة مصابة بكوفيد 19، وذلك خلال الأربع الأشهر الماضية وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأفادت مدير مستشفى النساء والولادة د.عفاف التويجري بأن الحالات تضمنت 37 عملية قيصرية، و18 ولادة طبيعية.

وأشارت د.التويجري إلى أن المواليد الذكور بلغ عددهم 30 مولودًا ، في حين بلغ الإناث نحو 25 مولودة .

ونوهت د.التويجري بأن جميع المواليد خرجوا من المستشفى بحالة صحية جيدة وجاري استكمال الرعاية الصحية اللازمة لبعض السيدات.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة قد أنقذ في وقت سابق سيدتين مصابتين بكوفيد 19، حيث كانت الأولى قد تعرضت لنزيف حاد والثانية كان لديها حمل عالي الخطورة وتعاني من تجلطات بالدم.