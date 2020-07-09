الموارد البشرية: ضبط 441 مخالفة لقرارات التوطين

نفذت وزارة الموارد البشرية‬⁩ والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة 2441 جولة تفتيشية، تمكنت خلالها من ضبط 441 مخالفة لقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا‬⁩.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن محطات لتوطين وظائف القطاع الخاص على مستوى المملكة وذلك بتنفيذ 86٪ من اتفاقيات التوطين القطاعية والتي توفر 360 ألف وظيفة حتى عام 2021.

ووطنت الوزارة أيضاً 5 قطاعات ومهن تخصصية لتوفير 124 وظيفة حتى عام 2021 .

وأطلقت الوزارة 3 تشريعات، وهي: العمل الحر، والمرن، والعمل عن بعد، والتي تهدف من خلالها إلى توطين 268 ألف حتى عام 2022.