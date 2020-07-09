جماهير الاتحاد تنتقد تصرف “المولد” وتشيد بإدارة ناديها

انتقد الكثير من جماهير نادي الاتحاد، تصرف لاعب فريقها الدولي فهد المولد، عقب مغادرته لمعسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة أبها، استعدادًا لاستكمال بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعبر كثير من جماهير نادي الاتحاد عن عدم الرضا من تصرف اللاعب، مؤكدين أنه لم يجدر به بأي حال من الأحوال مغادرة المعسكر بهذه الطريقة خصوصًا وأن إدارة النادي وفقًا لبيانها الذي أصدرته مباشرةً بعد الحادثة أوضحت بأنه من الناحية المحاسبية لا يوجد للاعب أي مستحقات مالية واجبة السداد بعد أن قامت مؤخرًا بسداد كافة الرواتب المتأخرة للاعبين، خلافًا لذلك فإن الجماهير الاتحادية أكدت بأن الوقت غير مناسب إطلاقًا لجر النادي لتبعات بعض التصرفات التي من الممكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على استعدادات الفريق بمعسكره.

وأكدت في ذات السياق بأنه كان على المولد مراجعة حساباته قبل اتخاذ قرار جعله في مواجهة مباشرة ليست مع إدارة ناديه فقط ولكن مع جماهير نادي الاتحاد التي لطالما وقفت بجانبه في الكثير من المواقف ودعمته وخصوصًا بعد قرار لجنة الرقابة على المنشطات إيقافه لمدة عام منتصف 2019 على الرغم من تضرر الفريق حينها من ما حدث من اللاعب إلا أنها وقفت بجانبه ودعمته ولم تتخلى عنه وكانت تنتظر منه رد الجميل لها بدلًا من مغادرة معسكر فريقه بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت تحديدًا وهذا ما دفعها للتعبير عن دعمها لإدارة ناديها بعد أن أطلقت وسم #جماهير_الاتحاد_تدعم_قرار_الاداره.