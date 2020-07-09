خالد البلطان يوقف إعارة متعب المفرج من أجل الهلال

طالبت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، نظيرتها إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إيقاف إعارة مدافع الفريق الشبابي متعب المفرج، المعار مؤخرًا من الهلال، وذلك نظير احتياج الفريق الهلالي لخدمات المدافع متعب المفرج، سواء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيخوض الأزرق ما يقارب الـ15 لقاء في شهري أكتوبر وسبتمبر، ما جعل إدارة الهلال تبادر بطلب نظيرتها إدارة الشباب لإعادة وإيقاف إعارة “المفرج” وهو الأمر الذي جعل إدارة الشباب توافق على طلب الهلاليين لحفظ العلاقات بين الفريقين وإبقائها على ما هي عليه.

يذكر أن متعب المفرج، لعب للفريق الأول في نادي الهلال في عام 2018، وأعير إلى نادي التعاون لمدة عام، وبعدها عاد إلى الهلال، وأعير إلى نادي الشباب في عام 2019.