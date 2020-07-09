الكويت: 833 إصابة جديدة بكورونا.. و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الخميس) تسجيل 833 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 52840 حالة، فيما سُجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 382 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال833 تضمنت 536 حالة لمواطنين كويتيين و297 حالة لغير الكويتيين.