آخر تطورات #كورونا عالميا.. 85 وفاة جديدة في بريطانيا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، عن تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مقابل 126 في إحصائية أمس الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة لتصل إلى مستوى 44602.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 5 يونيو 22 حالة، وفي 6 يونيو 16 حالة، وفي 7 يونيو 155 حالة، وفي 8 يونيو 126 حالة.