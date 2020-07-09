“الأرصاد”: طقس الغد شديد الحرارة على هذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 19/ 11/ 1441 الموافق 10/ 7/ 2020، قائلة إنه من المتوقع أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.