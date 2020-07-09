“الهلال الأحمر” بالقصيم تكرم مسعفا أنقذ طفلا من الغرق

تمكن مسعف بتوجيهاته الصحيحة عبر غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي من إنقاذ طفل غريق كاد أن يهلك غرقا في مدينة بريدة.

وفي تفاصيل الحادثة حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالقصيم بلاغ من والد طفل يفيد بوجود حالة غرق لطفل يبلغ الثالثة من عمره وعلى الفور قدّم له الإرشادات وكيفية تقديم‏ الإسعافات الأولية للطفل وعمل إنعاش قلبي رئوي ناجح، حيث تابع مع والد الطفل من خلال الهاتف عملية تقديم الخدمة الإسعافية للطفل حتى ‏عاد له النبض، ثم بهذه الإرشادات والتوجيهات من المسعف الذي استقبل البلاغ، مع توجيه سيارة إسعاف لموقع الحادثة.