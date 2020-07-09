المولد يرد على إدارة الاتحاد: لدي حقوق تجاوزت 20 مليون.. والجماهير تطالب بكشف الحقيقة

لا يزال السجال قائما بين إدارة نادي الاتحاد من جهة ولاعب الفريق الأول لكرة القدم الدولي فهد المولد، فبعد أقل من (24) ساعة على إصدار إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بياناً شديد اللهجة تجاه اللاعب بعد مغادرته لمعسكر الفريق مطالبا بحقوق مالية أكدت في بيان لها أنه لا توجد أي مستحقات مالية للاعب من الناحية المحاسبية حسب العقد المبرم بينه وبين النادي، مضيفة أن إدارة النادي قامت بسداد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء المعسكر المقام حالياً في مدينة أبها.

المولد من جانبه نفى ماذكره البيان الاتحادي من خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها: “نعم أنا لي مستحقات متأخرة تجاوزت الـ 20 مليون ريال ولي عدة سنوات أطالب بها فأنا ابن النادي وكنت انتظر من الإدارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون لمجرد رواتب وتصبح قضايا في لجان فض المنازعات داخلياً وخارجياً ويأخذون حقوقهم من خلال تشوية النادي بهذه القضايا”.

تأكيد المولد بأن له حقوق تجاوزت الـ 20 مليون ريال ينفي ماجاء به بيان إدارة ناديه التي أكدت بأنه من الناحية المحاسبية لا توجد أي حقوق أو متأخرات للاعب.

من جانبها، وعبر تغريدات على “تويتر” أكدت جماهير نادي الاتحاد أنه يجب على إدارة النادي إيضاح الحقيقة كاملة للجماهير وحقيقة مايطالب به المولد، مضيفة أنه حتى وإن كانت هناك حقوق للاعب وفقاً لما ذكره فكان أولى به أن يطالب بها بالطرق النظامية ويحترم هيبة الكيان وجماهيره خصوصاً أنها جاءت في فترة عصيبة يمر بها النادي.