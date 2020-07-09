الطيران المدني تحصل على شهادة الآيزو في أمن المعلومات واستمرارية الأعمال

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة الآيزو الدولية في نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001)، ونظام إدارة استمرارية الأعمال (22301ISO)، لكلاً من مركز العمليات الأمنية ومركز عمليات الشبكة وذلك بعد تطبيقها لكافة المعايير الدولية لتعزيز مستوى الأمن السيبراني وضمان استمرارية الاعمال.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الطيران المدني لتحقيق فضاء سيبراني آمن يدعم منظومة الطيران بأنظمة وخدمات تقنية موثوقة وبما يتوافق مع رؤية الهيئة لتحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحظى بدعم كبير ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظة الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله-، ويأتي هذا الإنجاز النوعي امتداداً لرؤية الهيئة في رفع مستوى الأداء بما يليق بمكانة المملكة وطموح قيادتنا الرشيدة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.