فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة (64) بـ #كلية_الملك_فهد_الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي هذا العام 1441 هـ من حملة الثانوية العامة للالتحاق بالدورة رقم (64) بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

واشترطت للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وحسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ولائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1441هـ (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة، وأن تتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

كما اشترطت ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لا تقل عن (70%)، وأن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلاً على درجة لا تقل عن (65%) للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) فقط، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 11 / 1441هـ الساعة 8 صباحاً وسيقفل باب التسجيل يوم الجمعة الموافق 26 / 11 / 1441هـ الساعة 10 صباحاً على الرابط www.jobs.sa.

وأكدت أنه سيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات اختباري القدرات والتحصيلي، وسيحدد موعد اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لاحقاً.

ودعت المتقدمين إلى تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وأنه لن ينظر في أي طلب غير مستوف للشروط، وأنه على طالب القبول الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة، ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي تحمل بيانات غير صحيحة.

وبينت أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن نتائج القبول المبدئي عبر إرسال رسالة نصية على جوال المتقدم، وعلى وسائل الإعلام الرسمية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفسار من الإدارة العامة للقبول المركزي – وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الرقم 0115628396 أو بالبريد الإلكتروني التالي ‏[email protected] .