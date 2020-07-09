ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.