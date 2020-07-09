رغم الشائعات.. وضع كورونا في كازاخستان “تحت السيطرة”

في أوقات الأزمات تكثر الشائعات، وهذا ما واجهته دولة “كازاخستان”، ففي الوقت الذي لا يزال الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا فيها مستقرا، حيث تتخذ الحكومة الكازاخية التدابير اللازمة لمكافحة الوباء في الوقت المناسب، تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية مثل نيويورك تايمز، والتلغراف، وإكسبرس، وفرانس 24 وغيرها من الصحف والقنوات معلومات تفيد بأن كازاخستان مدرجة ضمن قائمة الدول ذات معدلات الانتشار الأسرع.

وتتحدث بعض التقارير خطأ عن إعادة تطبيق الإغلاق الكامل فى كازاخستان، ولكن كل ما تم تطبيقه هو فرض إجراءات الحجر الصحي الصارمة في البلاد ولمدة أسبوعين فقط.

هذه التقارير أدت إلى سوء فهم للوضع في كازاخستان، ونتيجة لذلك بالغت بعض وسائل الإعلام فى تقدير المخاطر الوبائية فى البلاد.

ومنذ بداية شهر يوليو الحالي تمت إضافة أعداد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى العدد الإجمالي للمصابين، فقد أدى هذا إلى زيادة ملحوظة فى معدل نمو الإصابة بالفيروس.

وقبل ذلك، كان يتم حساب أعداد المصابين بدون أعراض بشكل منفصل وأدى إلغاء هذا النهج أدى إلى حقيقة أن جميع الحالات التي لم تؤخذ في الاعتبار في السابق قد تم تضمينها في الإحصاءات العالمية.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات في كازاخستان فى الوقت الحالى 48,874 حالة إصابة، من بينها25,251 حالة بأعراض و 23,553 حالة بدون أعراض. يتم يوميا تسجيل ما يقرب من 1403 حالة جديدة بزيادة مقدارها 3.0%.

أما إجمالي حالات الشفاء فيبلغ 24,990 أى أن نصف حالات الاصابة الفيروس قد تماثلت للشفاء تماما. بينما لا تزال 23,324 حالة تخضع للعلاج. وإجمالى الوفيات 260 شخص.

بلغ معدل انتشار الفيروس في كازاخستان في يونيو الماضى 1,3، وخلال الاسبوع الماضى انخفض هذا المعدل إلى 1,05.

وفقا للاحصاءات العالمية، تم حتى الان تسجيل 11,5 مليون إصابة بفيروس كورونا فى العالم. وبلغ حجم الوفيات 536 ألف حالة (4,6%). بلغ عدد الاصابات فى الولايات المتحدة 2,9 مليون حالة، وفى روسيا 681,2 ألف حالة، وفى كازاخستان 48,8 ألف حالة. بينما بلغت نسبة الوفيات لعدد الاصابات فى الولايات المتحدة 4,4% وفى روسيا 1,5% وفى كازاخستان 0,5%. وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، تحتل كازاخستان المرتبة 35 عالميا من حيث أعداد الإصابة بـفيروس كورونا.

وتجري كازاخستان باستمرار اختبارات جماعية للسكان. وبلغ إجمالي الاختبارات المعملية التى أجريت للسكان 1,631,61 حالة بمعدل 8746 اختبار لكل 100 ألف شخص. ومن بين هذه الاختبارات تم اكتشاف 48,874 حالة إيجابية و 1,582,943 حالة سلبية. يتم كل يوم إجراء 13,830 اختبار من بينهم ما يقرب من 1403 حالة إيجابية. تحتل كازاخستان المركز 19 عالميا من حيث أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس.

وفقًا للمصدر الدولي worldmeters.info، تحتل كازاخستان المرتبة 54 عالميا من حيث أعداد المصابين لكل مليون نسمة، والمركز 113 في معدل الوفيات. يشير الفرق في هذه المؤشرات إلى فعالية التدابير التى تتخذها البلاد فى مواجهة انتشار الفيروس.

وبهذا الشكل تظهر الإحصاءات الدولية استمرار الديناميكية المعتدلة للحالة الوبائية في كازاخستان. جدير بالذكر أن إجراءات الحجر الصحى سوف تستمر بكازاخستان من 5 وحتى 19 يوليو الحالي.

وفى إطار التدابير الاحترازية، تقرر حظر إقامة كافة المناسبات الاجتماعية والعائلية والتذكارية. كما سيتم تعليق أنشطة صالونات التجميل ومصففي الشعر والصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأسواق المغطاة والشواطئ والحدائق والمراكز الثقافية ومراكز الترفيه ودور العبادة والسينما ورياض الأطفال والمعسكرات الصحية للأطفال وغيرها.

سيستمر 80% من موظفي الهيئات الحكومية والشركات الوطنية والمنظمات الأخرى فى العمل عن بعد. كما تقرر تقييد حركة المواطنين، حيث يسمح بالمشي في مجموعات لا تزيد عن ثلاثة أشخاص.

وخلال هذه الفترة، ستعمل المراكز الطبية والصيدليات ومحلات البقالة والأسواق المفتوحة. ستستمر مرافق تقديم الطعام في الهواء الطلق فى العمل. كما سيستمر البناء فى المشاريع الصناعية ذات دورة الإنتاج المستمرة في العمل. وستتواصل أعمال الزراعة والبناء في الهواء الطلق. إضافة إلى ذلك، سيستمر تقديم الخدمات للسكان وعلى وجه الخصوص، إصلاح السيارات والأجهزة المنزلية.

كما سيتم الإبقاء على حركة الطيران الدولى كما هى خلال فترة الحجر الصحى دون توسيع قائمة الدول. فى الوقت نفسه ستبقى حركة الطيران الداخلى وحركة القطارات محدودة. كما سيتم تعليق انتقال الحافلات بين المدن، وسيتم تحديد حركة وسائل النقل العام.