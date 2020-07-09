“حذاء بيتروس” يثير الجدل و اللاعب يرد

أثار الحذاء الجديد الذي ظهر به المحترف البرازيلي و لاعب نادي النصر ،بيتروس، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

و انتقد مغردون عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الحذاء الجديد الذي نشر صورته لاعب نادي النصر البرازيلي، بيتروس ،الذي صممته له إحدى الشركات بشعار السعودية و البرازيل.

وأوضح بيتروس عبر حسابه الرسمي بإنستجرام أنه استلم الحذاء الجديد هدية مِن الشركة وسوف يحتفظ به في مكتبته الخاصة في البرازيل ولن يلعب به.

وأضاف الزوج الأول يحمل شعار البرازيل واسمي ” بيتروس ” والثاني شعار السعودية واسم ” محمد ” لذلك لا يمكن أن يكون هنالك مكان لعدم الإحترام

وشدد بيتروس لدي إعجاب كبير بإسم محمد ، و أرتدي الثوب السعودي حباً و إحتراماً لبلدي الثاني السعودية.