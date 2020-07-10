الغموض لا يزال يكتنف المراحل الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا

لا يزال الغموض يكتنف المراحل الأخيرة لنسخة العام الحالي من دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بعد أن قال الاتحاد الأفريقي للعبة إنه لا يزال ينتظر رد الكاميرون بشأن استضافة المباريات.

وتم ترشيح الكاميرون قبل أكثر من أسبوع خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، لمناقشة استكمال أرفع مسابقة للأندية في القارة، والتي توقفت عند الدور قبل النهائي بسبب وباء كوفيد-19.

وقال القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الأفريقي، عبد المنعم باه، في خطاب للاتحادات الأعضاء اليوم ينتظر كاف تأكيد الكاميرون باستضافة المباريات.

وأضاف أن “كاف” سيحدد مواعيد المباريات في وقت لاحق لكن الاتحاد الأفريقي أبدى سابقاً رغبة في إقامتها في سبتمبر.

وبدأ قطبا كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك الاستعداد مبكراً للدور قبل النهائي ضد ثنائي المغرب الوداد والرجاء.

ويلتقي الأهلي، بطل أفريقيا ثماني مرات، مع الوداد، فيما يلعب الزمالك ضد الرجاء في قبل النهائي من مباراة واحدة بعد تعديل نظام البطولة بسبب الظروف الاستثنائية.