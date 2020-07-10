“هيئة المواصفات”: 5 جهات “خاصة” لفحص مضخات الوقود.. وتغيير الأسعار

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تأهيل وقبول وتدريب 5 جهات من القطاع الخاص، لإجراء عمليات التحقق الميداني على أدوات القياس القانونية في مجالي مضخات الوقود والموازين.

وأوضحت الهيئة أنها اشترطت على الشركاء في القطاع الخاص، تأهيل وتوظيف الكوادر الفنية الوطنية للعمل في فحوصات التحقق الميداني، مبينة أن هذا التأهيل ساهم في توفير 19 فرصة وظيفية جديدة للسعوديين.

وأشارت الى أنها قامت بتحديث لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة وإنشاء فرعين لبرنامج “تقييس” في جدة والدمام، لزيادة التوسع الجغرافي وتسهيل وصول خدمات التحقق إلى المستفيدين، إضافة الى القيام بمراجعة شاملة للنموذج الرقابي على السلع المستوردة والمنتجة محليا بالشراكة.