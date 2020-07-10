قطاع العويقيلة الصحي يستقبل أكثر من 30 ألف مستفيد

استقبل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة اكثر من 30000 مراجع خلال النصف الاول من العام الحالي 2020 .

وأكد مدير القطاع الصحي بدر بن ماضي المجول بأن الخدمات تمثلت في 19721 للاسعاف والطوارئ و 591 من حالات التنويم و 9512 مراجعين في العيادات الخارجية.

كما اجرى قسم العمليات 165 عملية جراحية و 21 عملية قيصرية واستقبل قسم الاشعة 3210 وقسم المختبر 27200 مراجعاً.

وأنهى الطب المنزلي اكثر من 800 زيارة لـ 87 مريض كما قامت العيادة النفسية بـ 250 زيارة

لـ 42 مريض خلال النصف الاول من هذا العام.

وقال أن عدد من المشاريع التطويرية للمستشفى لازالت قيد الانشاء والتي ستسهم ايضاً في تقديم خدمة افضل خلال الفترة القادمة بإذن الله.