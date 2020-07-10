300 عملية قرصنة في 44 دولة.. الكشف عن أخطر “هاكر” في العالم

بعد أكثر من 300 عملية قرصنة في 44 دولة، كشفت التحقيقات الأمريكية أخيرا، عن واحد من أشهر المخترقين عالمياً وأكثرهم خطورة على الإطلاق، وتبين أنه مواطن كازاخستاني الأصل يدعى آندي توركين.

وكشف موقع Cybersccop الأمني أن وزارة العدل الأمريكية أصدرت حكماً بالسجن على المخترق المشهور إلكترونياً باسم FXMSP، وذلك بعد أخر عملية اختراق قام بها، واستولى خلالها على مليون دولار من إحدى الشركات.

يذكر أن توركين وقبل الكشف عن هويته كان من أخطر المخترقين حول العالم، حيث قام بعمليات اختراق في 44 دولة مستهدفاً أكثر من 300 مؤسسة ومستولياً على كافة بياناتها.

وتقول جهات التحقيق أن توركين بدأ عمليات الاختراق في عام 2017 واستمر فيها بشكل مستمر ومكثف طوال عام 2018 حتى انتشرت هجماته في مختلف دول العالم، كما كشف التقرير أن جهات التحقيق متأكدة من أن توركين وفي ظل اختفائه حالياً يعلم بالأحكام القضائية التي صدرت ضده في الولايات المتحدة.

ويكشف التقرير أن توركين والمجموعة التابعة له استهدفوا الشركات عبر فيروس البريد الإلكتروني والثغرات في الخوادم الإلكترونية وغيرها من البوابات التي يمكن استخدامها في عمليات الاختراق.