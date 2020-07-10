الذهب يتأهب لخامس ارتفاع أسبوعي على التوالي

تراجع الذهب اليوم الجمعة إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على

التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، لكنه صعد نحو 1.2 بالمئة في الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1801.10 دولار.

وارتفع الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1938.83 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 826.65 دولار، وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.54 دولار.