الاستخبارات الألمانية: حزب الله يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا

حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من هجمات إرهابية قد يشنها حزب الله اللبناني في ألمانيا، ضد مصالح إسرائيلية أو أوروبية.

وقالت الاستخبارات في تقريرها الأمني السنوي، إن إيران تُحاول ربط الشيعة من جميع الجنسيات بها، ونشر قيمها الاجتماعية والسياسية والدينية في أوروبا.

تضمن التقرير المخابراتي إحصائيات ودراسات حول التنظيمات المتشددة، ومنها تيارات إسلامية مثل حزب الله وفيلق القدس، وعملاء الاستخبارات الإيرانية في ألمانيا.

وأحصى التقرير 1050 مؤيداً لحزب الله المحظور رسمياً في البلاد منذ أشهر قليلة، وقال إنهم يُحافظون على التماسك التنظيمي والأيديولوجي، خاصةً بفضل جمعيات المساجد المحلية، والتي تمول من التبرعات.

ولفت التقرير إلى أن المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ الذي تُشرف عليه إيران أنشأ شبكة من الاتصالات داخل العديد من المساجد والجمعيات الشيعية الإسلامية، لـ”يُسيطر عليها بالكامل”.

وكشف التقرير أن عناصر من الاستخبارات الإيرانية و”فيلق القدس” في الحرس الثوري ينشطون في ألمانيا، خاصةً في التجسس، ويُمكن الافتراض أنهم يُحضرون لعمليات ضد الأشخاص والأماكن التي يتجسّسون عليها، مشيراً إلى في سياق آخر إلى قدرة طهران على شن هجمات إلكترونية جديدة، تعززت كثيراً في السنوات الماضية.

ولفت التقرير إلى أن الغرض من تلك الهجمات سيكون التحايل على العقوبات القاسية المفروضة على إيران، بالوصول بشكل دائم إلى معلومات حساسة.