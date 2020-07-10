اليوم.. الفرصة الأخيرة لتسجيل الراغبين في الحج

ينتهي الیوم الجمعة موعد تسجیل المقيمين داخل المملكة الراغبین في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، الإثنين الماضي، عن فتح باب التسجيل إلكترونيا عبر موقع مخصص لاستقبال الطلبات، وحددت المعايير الصحية التي ستكون معيارا أساسيا لاختيار الحجاج.

وقالت الوزارة إن نسبة الحجاج ستكون 70% لغير السعوديين من المقيمين داخل المملكة، و30% للسعوديين. على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الوزارة أنَّ الموقع الإلكتروني متاح لحجاج الداخل لحجز فريضة الحج 1441؛ بحيث لا يتجاوز أعداد الحجاج 10 آلاف حاج، ويمكنكم الدخول على موقع الوزارة.

وأوضحت معايير اختيار الحجاج من غير المواطنين السعوديين من المقيمين بالمملكة، والتي تجعل الأولوية لمن لا يعانون من أمراض مزمنة، ومن قام باختبار PCR تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، ومن أعمارهم بين 20 و50 عامًا.