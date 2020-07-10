الطاقة الدولية تحذر: موجة #كورونا الثانية تشكل خطرًا على تعافي سوق النفط

حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء من العالم تلقي بظلالها على التعافي الوليد لسوق النفط.

وأضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر الجمعة: تسارع عدد حالات الإصابة بالفيروس في بعض الدول يعد بمثابة تذكير مؤلم بأن الوباء ليس تحت السيطرة.

وانخفضت إمدادات النفط العالمية بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا خلال يونيو، إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات عند 86.9 مليون برميل يوميًا.

وبشكل عام، تتوقع الوكالة تراجع الإمدادات العالمية من النفط بمقدار 7.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، قبل أن ترتفع بـ 1.7 مليون برميل يوميًا في 2021.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بـ “كوفيد – 19” وفرض عمليات الإغلاق الجزئية يعزز عدم اليقين بشأن التوقعات.

كما أظهر التقرير تراجع مخزونات الخام العائمة بمقدار 34.9 مليون برميل إلى 176.4 مليون برميل خلال يونيو، من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل في مايو.