متهم بتجارة المخدرات.. مقتل سياسي فلبيني رميًا بالرصاص في الطريق العام

لقي سياسي فلبيني متهم بالتورط في تجارة المخدرات مصرعه برصاص في الرأس، اليوم الجمعة، في الطريق العام.

وكان رئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي، اتهم عمدة بلدة سانتو نينو بجنوب البلاد، بابلو ماتينونج، بالتورط في تجارة المخدرات، لكن الأخير رد بأن الاتهام ذو دوافع سياسية، ولا أساس له من الصحة.

وبحسب تقرير للشرطة، كان ماتينونج، والذي يبلغ من العمر 55 عاما، يتفقد مشروع طريق فى البلدة الواقعة بمقاطعة ساوث كوتاباتو، على بعد 995 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا، عندما فتح مشتبه بهم كانوا يستقلون دراجة نارية النار عليه وأردوه قتيلا.

وقال التقرير إن الضحية تعرض لإطلاق النار مرتين في الرأس، فبعد أن تحرك المشتبه بهم بدرجاتهم النارية لعدة أمتار، عادوا وأطلقوا النار عليه، وامرأة – 42 عاما – تصادف مرورها.

وتم نقل ماتينونج والمرأة إلى مستشفى قريب، ولكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.