السلطات الإيرانية تعدم مواطنًا بتهمة “شرب الكحول”

أعدمت السلطات الإيرانية مواطنا يدعى مرتضى جمالي، بعد إدانته قضائيا بتهمة بشرب الكحول في مدينة مشهد.

وذكر بيان صادر عن القضاء في خراسان رضوي، أن المتهم، دون ذكر اسمه، أنه “كان يقود سيارة في حالة سكر” عام 2018، “ودون رخصة قيادة”، وبين عامي 2016 و2018، كان لديه “20 إدانة جنائية قطعية” تتعلق “بالمخدرات وشرب وحيازة الكحول”.

وذكرالبيان تفاصيل حبس جمالي في سنوات مختلفة وكانت جميعها تتعلق بتناول الكحول وتعاطي المخدرات، كما كان أحدها يتعلق بـ”الاعتداء المتعمد”.

ولم يحدد البيان نتيجة هذه القضايا، ويبدو أنها انتهت بالبراءة.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت عن إعدام رجل في مشهد، يوم الأربعاء 8 يوليو بتهمة شرب الكحول.

وقال حسين حبيبي شهري، محامي جمالي، إن موكله اعتقل للمرة السادسة عام 2018 بتهمة “شرب الكحول”.

وكتب حبيبي شهري على “إنستغرام” أن الاسم الأول لهذا الشخص هو مرتضى ولديه طفلان صغیران. كما أعلن بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي أن اسم الشخص هو مرتضى جمالي.

وفي الأثناء، انتقد المحامي “صرامة” المحكمة. وكتب على حسابه في “إنستغرام”: “عندما جاءني مرتضى خلال لقائي الأخير به، سألني ما الخبر أيها المحامي؟ وعندما واجه صمتي، فهم كل شيء”.