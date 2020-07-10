فيديو.. موقف محرج لمندوب إيران في الأمم المتحدة

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع تويتر قيام أحد عناصر الأمن في مبنى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بإزالة صورة لقائد “فيلق القدس” السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من أمام سفير طهران لدى المنظمة.

ويظهر الفيديو ممثل إيران لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه وهو يلقي كلمة خلال الجلسة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الخميس بينما وضع أمامه صورة لسليماني، ثم يقوم عنصر أمن بإزالتها وهو يتحدث أمام الميكروفون.

وكان سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وآخرون قد قضوا في غارة أميركة لطائرة من دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي في يناير الماضي.

وبنى سليماني شبكة مليشيات موالية لطهران في العديد من المناطق في الشرق الأوسط، وقد اتهمته واشنطن بتدبير هجمات شنتها هذه الجماعات على القوات الأميركية في المنطقة.