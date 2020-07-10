فيديو لضابط أمريكي يتحرش بفتاة أثناء اعتقالها يثير غضبًا شعبيًّا.. والشرطة: لم يخطئ

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط شرطة أمريكي يتحرش بسيدة أثناء اعتقالها وتفتيشها، وهو ما أثار موجة غضب عارمة.

وبحسب الفيديو المنشور، تظهر السيدة وهي تطلب منه أن يتم التعامل معها من قبل امرأة شرطية، وعدم لمسها.

وصور تلك الحادثة أحد المارة، حيث يمكن سماع صوته وهو يصيح: “لا تلمسها بهذه الطريقة.. وأبعد يدك عنها”.

وعلى الرغم من تأكيد شرطة أوستن، أن الضابط اتبع البروتوكول الصحيح، ولم يتمكن من الحصول على ضابطة لحضور الاعتقال والقيام بالتفتيش، إلا أن هذا الفيديو أثار غضبا شديدا بين رواد التواصل الاجتماعي واعتبروه “تحرشا بسيدة”.

وأصدرت إدارة شرطة أوستن بيانا يشير إلى أن السيدة تدعى روزاليندا نونو تريفينو، وكانت تقود سيارة دفع رباعي بيضاء، خلال مسيرة احتجاجية، وتم اعتقالها بتهمة مخالفات مرورية خطيرة عديدة، بما في ذلك تشغيل ضوء أحمر، وعدم احترام المكان المخصص لمرور المشاة.