متنزه الشفا بالطائف يتحول لمرمى نفايات.. وغياب أمانة المحافظة

رصد أحد المصطافين بمحافظة الطائف، تدني مستوى النظافة بالعديد من الأماكن السياحية في منتزه الشفا، والذي غاب دور الأمانة به مما جعل المنتزه أشبه بمرمى النفايات.

وأبدى مصور الفيديو تذمره من سوء النظافة بمنتزه الشفا، حيث أشار إلى أن هذه النفايات عبارة عن نفايات متراكمة لعدة أشهر ماضية، ما جعلها تعج بالنفايات والروائح الكريهة، وذلك لافتقارها للنظافة العامة مما يُعد تقصيرًا من أمانة محافظة الطائف المسؤولة عن هذه المنتزهات التي تعتبر واجهة سياحية لمن يقصد محافظة الطائف للسياحة.

وطالب أمانة الطائف، بتكثيف الجهد وزيادة عدد عمال النظافة من أجل إبقاء هذا المنطقة بأجمل حلة لكي يستطيع روادها الاستمتاع بجماليتها والحد من هذا التلوث البيئي، بالإضافة إلى وضع مراقبين للإشراف عليهم لضمان جودة عملهم.

يذكر أن العديد من مدن ومحافظات المملكة أصبحت وجه للمصطافين خلال هذه الفترة وذلك في ظل الظروف الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا، والتي تسببت في إغلاق الرحلات الخارجية.