المحكمة الإدارية العليا التركية تلغي قرار تحويل آيا صوفيا إلى متحف

قضت المحكمة الإدارية العليا التركية، بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا إلى متحف.

وقالت المحكمة، اليوم الجمعة، إن آياصوفيا مدون في وثيقة سند الملكية بتوصيف مسجد ولا يمكن تغييره.

يشار إلى أن مسؤولين تركيين، أعلنا في وقت سابق: من المرجح أن تعلن أعلى محكمة إدارية في تركيا، اليوم الجمعة، تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934 كان غير قانوني مما يمهد الطريق لإعادته كمسجد.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، قالت، أمس الخميس، إنه يجب إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي يعود للقرن السادس وربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة هذه التغييرات.