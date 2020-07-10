“الصحة” تشيد بوعي مصابة بفايروس كورونا لم تنقله للمخالطين لها في المنزل أو مقر عملها

أشادت وزارة الصحة، بامرأة مصابة بفيروس كورونا تمكنت من كسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره للجميع بوعيها التام.

وروت وزارة الصحة، قصة المرأة ضمن تقريرها الدوري عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، قائلة إن المرأة انتقلت لها العدوى عن طريق أحد المصابين في المنزل لكنها ساهمت بعدم انتشار الفيروس لجميع من حولها وبخاصة المخالطين لها في العمل بسبب التزامها الدائم بالمسافة الآمنة ولبس الكمّامة وغسل اليدين باستمرار.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن تسجيل 3,159 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 226486 حالة حتى الآن، وكذلك تعافي 1930 حالة من المصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 163,026 حالة كما تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2151 حالة.