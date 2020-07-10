رجل أمن بالأمم المتحدة يزيل صورة سليماني أثناء كلمة مندوب إيران

تعرض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إسماعيل بقائي هامانه إلى موقف محرج أثناء إلقاء كلمته أمس الخميس خلال الجلسة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان.

وأزال عنصر أمن في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، صورة لقائد مليشيات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من أمام سفير طهران لدى المنظمة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على تويتر مندوب إيران وهو يلقي كلمة بينما وضع أمامه صورة لسليماني، قبل أن يقوم عنصر أمن بإزالتها وهو يتحدث.

وقتل سليماني ونائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي في يناير الماضي.