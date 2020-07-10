محكمة أمريكية: إيران مسؤولة عن تفجيرات أبراج الخبر بالسعودية وملزمة بدفع تعويضات ٨٧٩ مليون دولار للضحايا

أمرت محكمة فيدرالية أمريكية بعد نحو ربع قرن على تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي أودت بحياة 19 من القوات الأمريكية وإصابة المئات، إيران بدفع 879 مليون دولار لأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع عام 1996، وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة محاماة.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين الإيرانيين وجهوا و “قدموا دعما ماديا” للهجوم الذي فجر فيه أعضاء منظمة حزب الله المدعومة من إيران الحجاز شاحنة مفخخة وزنها 5000 رطل في المجمع الواقع في منطقة الظهرا، وفق وكالة أسوشيدت برس.

وحكم رئيس المحكمة الجزئية بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) – بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا وما زالوا منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق السعودية.