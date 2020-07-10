أمانة جدة: إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوبا لبدء تطوير الواجهة البحرية.. وهذه هي المسارات البديلة

أعلنت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع إدارة المرور، عن إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوباً للبدء بمشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.

وأضافت الأمانة أن إغلاق طريق كورنيش أبحر سيستمر 840 يوماً اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

ونبهت إلى المسارات البديلة للتحويلة المرورية للقادم من الشمال طريق أبحر الجنوبية في اتجاه الجنوب، وهي على النحو الآتي.