مفقود_القصيم_عبدالكريم .. مواقع التواصل تتفاعل مع اختفاء شاب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مفقود_القصيم_عبدالكريم، بعد تغيب الشاب عبدالكريم الدخيل في ظروف غامضة منذ أمس الخميس، وفقا للمغردين.

وتصدر الهاشتاج المذكور قائمة الأعلى تداولا في المملكة، وأكد مغردون أن الشاب عبدالكريم تغيب في بريدة.

وناشد أهل الشاب عبدالكريم بالدعوات على أمل العثور عليه، ، وقاموا بنشر صورته عبر الهاشتاج إضافة إلى أرقام لإمكانية التواصل معهم.

كما تداول المغردون مناشدة عم الشاب المفقود بأنه لا يعاني من أي أمراض، وبالمساهمة من المواطنين بالعثور عليه بعد اختفائه فجأة دون أسباب.