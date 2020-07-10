ضبط وحجز 3100 ناقلة تشوه المشهد وتزعج السكان في جدة

أعلنت أمانة جدة، ضبط واحتجاز (3100) من سيارات النقل المخالفة، والتي استغلت عدد من المواقع للوقوف عشوائياً وما تسببه من أضرار أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال ساحات عامة وطرق داخل الأحياء السكنية، وصهاريج تضخ المياه في الأماكن غير المصرح بها ورمي مخلفات بأماكن غير مخصص لها مما سبب إزعاجًا للسكان وضررًا لهم.

وأضاف “الزهراني”، أن جهود البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية مستمرة بهدف القضاء ومكافحة الظواهر السلبية بأحياء المحافظة، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.