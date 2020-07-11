زيادة قياسية لليوم الثالث: 63 ألف إصابة بـ #كورونا في أمريكا

أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت نحو 69 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم امس الجمعة وذلك في زيادة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت أيضا ثماني ولايات زيادات قياسية في عدد الإصابات اليومية أمس الجمعة هي ألاسكا وجورجيا وايداهو ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسن .

وسجلت فلوريدا، وهي واحدة من أشد الولايات تضررا بالوباء، 92 وفاة و11433 إصابة جديدة يوم الجمعة فضلا عن تسجيل سبعة آلاف مريض بالمستشفيات.

وأعلنت أكثر من 48 مستشفى في فلوريدا عن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى في وحدات الرعاية الفائقة.

وازداد الانقسام بين الأمريكيين بشأن عدة قضايا مرتبطة بالوباء منها إعادة فتح المدارس والأنشطة التجارية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ويوجد إجماع شبه عالمي بين خبراء الصحة بأن ارتداء الكمامات أحد أفضل الوسائل فعالية لوقف انتشار الفيروس الذي أودى

بحياة أكثر من 133 ألف أمريكي.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل الولايات المتحدة على ثلاثة ملايين حالة وفقا لإحصاء رويترز.

وتزداد الإصابات في المجمل في 44 ولاية بناءعلى تحليل لرويترز للإصابات في الأسبوعين الأخيرين.