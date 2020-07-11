الجيش الليبي: “المعتوه أردوغان” يحّرك المليشيا تجاه سرت والجفرة

قال قائد قوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي اللواء فوزي المنصوري، إن الوحدات العسكرية تواصل عمليات تجهيز الخط الدفاعي لمدينتي سرت والجفرة، وفي انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش بشأن التقدم في هذه المحاور.

وأوضح المنصوري مساء أمس الجمعة، أن قوات الجيش الليبي في جاهزية تامة للرد على أي هجوم من قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك، قائلاً “قد سبق الرد على قوات الوفاق بتاريخ 6/6 وذلك أثناء محاولتها شن هجوم معادي على قوات الجيش الليبي وتم تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات”، وفقاً لما ذكرته “بوابة أفريقيا” الإخبارية.

وأشار المنصوري، إلى أن قوات الجيش الليبي رصدت تحركات لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك في محيط مدينتي سرت أو الجفرة، مؤكداً أن هذا التحركات تحت الرصد على مدار الساعة.

وشدد المنصوري، على أن كل من قاعدة الجفرة الجوية ومدينة سرت يعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية والتي تمثل الهدف الأساسي لما وصفه بـ “المعتوه أردوغان”.

وكان المنصوري، قد حذر في وقت سابق من أن النظام التركي يتجه لاستغلال القواعد والإرهابيين في ليبيا كنقطة انطلاق لأطماعه بالشمال الإفريقي والمنطقة.