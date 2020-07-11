الكويت..18 من مشاهير السوشيال ميديا متهمون بغسيل الأموال

تجري السلطات الكويتية تحقيقات موسعة حول ثروات عدد من مشاهير السوشيال ميديا، بعد تضخمها بشكل مثير للانتباه.

وبحسب صحف محلية كويتية، فقد ذكر مصدر رسمي مطلع أن النائب العام أسند إلى جهاز أمن الدولة التحقيق في خمسة بلاغات بحق 18 من مشاهير السوشيال ميديا، ليتم بدها استدعاؤهم وسماع أقوالهم حول مصدر ثرواتهم التي تضخمت مؤخرا.

وقال المصدر إن التحقيقات تجري في نيابة الأموال العامة، حول مصدر ثروات هؤلاء المشاهير، وما إذا كانت نتيجة أنشطة محرمة أو مشبوهة، أو أن الإعلانات التي يقومون بها عبر حساباتهم الشخصية تدر هذه المبالغ الطائلة.

وأضافت المصادر أن أحد هؤلاء المشاهير ازدادت ثروته 17 مليون دينار (55.3 مليون دولار) خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولفت المصدر إلى قضيتين شهيرتين تم تفجرتا مؤخرا، اشتهرت إحداهما باسم “الصندوق الماليزي”، والتي ضمت قائمة المتورطين فيها أسماء لسياسيين معروفين، والأخرى “النائب البنغالي”، حيث جمع رجل بنغالي ثروة طائلة بتعاونه مع متنفذين كبار على استقدام عمال من بلاده، مقابل مبالغ كبيرة، ودون فرص عمل حقيقية.