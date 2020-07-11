للمرة الثانية.. تأجيل تصفيات مونديال 2022 في أمريكا الجنوبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم أمس الجمعة، تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، من سبتمبر إلى أكتوبر المقبلين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال “فيفا” في بيان رسمي صادر عنه “بعد التشاور مع الاتحادات الأمريكية الجنوبية تم الاتفاق بين فيفا وكونميبول (الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم) على تأجيل التصفيات إلى أكتوبر 2020”.

وكان مقرراً أن تنطلق التصفيات بالجولتين الاولى والثانية في مارس الماضي، لكن تفشي وباء كوفيد-19 حال دون ذلك.

ويشارك في التصفيات التي تقام بطريقة الدوري 10 منتخبات هي البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، البارغواي، تشيلي، فنزويلا، كولومبيا، الأكوادور، البيرو وبوليفيا.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات المقررة في قطر، ويلعب صاحب المركز الخامس مع بطل أوقيانيا في مباراتي الملحق.