تقرير: “نصرالله” شريكٌ في جريمتين دمرتا لبنان.. الفساد والطائفية

وصفت صحيفة “العرب” اللندنية، الأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، بأنه شريك في الجريمة الطائفية التي يمر بها لبنان، والتي قد تؤدي إلى المجاعة. وقالت إنه أحد مظاهر الفساد الإداري والمالي الذي دمر البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم السبت، إن نصر الله تقمص دور الخبير الاقتصادي، وبات يملي على الحكومة اللبنانية ما تفعله في الأزمة. موضحا أنه أمين الحزب لا لا يقدم نصائح بقدر ما يضع خطة عمل.

وأضاف التقرير: “يجب أن نقف أمام الوضع الهزيل الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية حين صار مسموحاً لرجل جاهل أن يوجهها من غير أن يملك أي من أطرافها الجرأة والشجاعة على أن يوقفه عند حده. على الأقل من خلال مساءلته عن الصفة السياسية التي تتيح له القيام بذلك”.

وتابع التقرير: “غير أن تركيبة الحكم في لبنان تسمح لنصرالله بالقيام بما هو أسوأ وذلك لأن سيد المقاومة هو من وضع رئيسي الجمهورية والحكومة في منصبيهما كما أن رئيس مجلس النواب هو شريكه الطائفي في الجريمة”.