فلكية جدة: المشترى وأقماره الأربعة في سماء السعودية.. الثلاثاء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كوكب المشتري يصل الى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الثلاثاء المقبل، عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت السعودية، 8 صباحاً بتوقيت غرينتش، حيث تمر الكرة الأرضية بين الشمس والمشتري.

وأوضح أبو زاهرة أن ظاهرة تقابل المشتري حدث سنوي وهي تمثل منتصف أفضل وقت خلال السنة لرصد وتصوير هذا الكوكب وأقماره، نظرا لأنه سيكون مرئيا طوال الليل والأقرب خلال العام، حيث يرصد بالعين المجردة بالأفق الشرقي بعد غروب الشمس وبداية الليل ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، أي منتصف الطريق بين غروب الشمس وشروقها، بالأفق الجنوبي الشرقي، وسيبقى مرئياً إلى شروق الشمس.

وأضاف أنه عند رصد كوكب المشتري باستخدام المنظار المثبت على حامل ثلاثي الأرجل يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليليو، كنقاط ضوئية على جانبيه، وعند الرصد من خلال التلسكوب سيلاحظ أن غلافة الجوي ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة غيوم ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب.

يطلق على كوكب المشتري تسمية النجم العاجز، لأنه يمتلك مكونات النجوم ولكن حتى تحدث فيه تفاعلات نووية حرارية يجب دمج 80 كوكب مثل المشتري على الأقل ليصبح ضخم كفاية ليشتعل مثل النجوم.