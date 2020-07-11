تركيا.. حزب إردوغان يمرر قانونا لـ”تفتيت” نقابة المحامين

وافق البرلمان التركي، ليلة أمس، على مشروع قانون يهدف يسمح بإنشاء عدة نقابات للمحامين في المدن الكبرى، بدلا من واحدة كما هو الوضع الحالي. وهو ما يراه المحامون محاولة لشق الصف، وإضعاف نقابتهم.

وحظي القانون بموافقة الأغلبية، بعد أن حشد حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه، الحركة القومية، أصوات نوابهما للتصويت بـ”نعم”.

وفيما أكد حزب العدالة والتنمية إن القانون يعزّز المنافسة في القطاع القانوني وسيسمح “بإحلال الديموقراطية” في جمعيات المحامين القوية، ندد معظم المحامين به، واعتبروه “محاولة شق النقابات بهدف إضعافها، خاصة وأن اغلبها معروف بانتقادهم الحكومة”.

وقال هيو وليامسن مدير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في أوروبا وآسيا الوسطى إن “النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا”.