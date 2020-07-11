الصين.. اكتشاف #كورونا في جمبري مستورد

قررت السلطات الصينية، أمس، استيراد الجمبري من ثلاثة مصانع في الإكوادور بعد ثبوت إيجابية بعض العينات لفحص فيروس كورونا المستجد.

وقال بي كشين، مدير مكتب سلامة استيراد وتصدير الأغذية بالإدارة العامة للجمارك في بكين، إن الصين بدأت الصين في فحص الواردات من المواد الغذائية المجمدة والمبردة على خلفية مخاوف من أن سمك السلمون الملوّث، كان السبب في موجة ثانية من تفشي الفيروس المميت مرة أخرى في بكين، الشهر الماضي.

وأدى اكتشاف بؤرة لفيروس كورونا في بكين الشهر الماضي إلى تشديد عمليات فحص السلع الغذائية المستوردة، بعد أن رصد الفيروس على لوح تقطيع يستخدم لتحضير سمك السلمون المستورد في سوق شينفادي الكبير للبيع بالجملة.

وحظرت الصين الواردات من عدد من منتجي السلع الغذائية في الخارج؛ حيث سجلت إصابات بالفيروس، ومنها مصدّر لحوم الدواجن الأميركي تايسون فودز، وشركة اللحوم الألمانية.

وقال بي إن سلطات الجمارك الصينية أجرت فحوصاً على أكثر من 220 ألفاً من السلع الغذائية وأغلفة الحفظ والبيئة المحيطة بها، منذ اكتشاف البؤرة في سوق شينفادي.