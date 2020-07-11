وراءه طالب “ثانوي”.. ابتكار سعودي يحمي المخطوطات الأثرية من التلف

اختارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ابتكارًا تقدم به الطالب محمد الشهري من ثانوية المملكة التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، لحماية المخطوطات التاريخية من التلف والبكتيريا وزيادة عمرها الزمني.

وعبر “الشهري” عن سعادته باختيار ابتكاره ضمن الابتكارات الفائزة، مشيرًا إلى أن ذلك يعد دافعًا قويًّا لتقديم مزيد من الابتكارات العلمية التي تعزز مكانة الطالب السعودي على كل الأصعدة، مثمّنًا الدعم الذي وجده من قبل الإدارة العامة للتعليم بعسير.

من جهته، ثمن المدير العام للتعليم سعد الجوني جهود الطالب وأسرته ومدرسته وجامعة الملك خالد وإدارة الموهوبين لقاء هذا الإنجاز الذي يجسد تميز طلاب المنطقة.

وكانت “منشآت” قد وقع اختيارها على عشرين مشروعًا، مقدمة من إدارات التعليم من مختلف مناطق المملكة، لتقديم جلسات استشارية لأصحابها، لتحويلها إلى مشاريع تجارية، ونقلها من الفكرة إلى الأثر الاقتصادي.

يذكر أن الابتكارات في مجالات علم الابتكارات، وعلم الهندسة البيئية، وفي مجال الطاقة الفيزيائية، وفي مجال الروبوتات، والأجهزة الذكية والطاقة الكيميائية، والطب الحيوي، والعلوم الصحية، ونظم البرمجيات والكيمياء، وعلم النبات.