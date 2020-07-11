التعليم: 300 ألف متدرب في المرحلة الثالثة من التدريب الصيفي

أعلنت وزارة التعليم أن أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة، سجلوا في منصة التدريب الصيفي “عن بُعد”، في مرحلتها الثالثة، خلال أيام من إطلاقها.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إن ٢٨ برنامجاً تربوياً و تقنياً و تخصصياً؛ يندرجون تحت المرحلة الثالثة، و٣٥٠٠ ساعة تدريبية، مشيرة إلى تفويض ٧ إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، ومشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية.

وأشارت إلى أن مشروع التدريب يرتكز على السعي نحو تمهين وظيفة المعلّم، وتعزيز ثقافة التطوير المهني، إضافةً إلى تحقيق نواتج التعلّم، بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية التي دخلت حيز النفاذ.

وتتيح هذه المرحلة الفرص المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية التي سيكون مدارها مرتبطاً بالتطوير المهني المستمر.

ويعتمد أسلوب التدريب الإلكتروني المستخدم في هذه المرحلة على “التدريب المتزامن”، عملاّ بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة.

وكانت الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية قد غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تم تدريب أكثر من ٣٤٠ ألف متدرب ومتدربة، من خلال ١٥٠٠ برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع ٩ جامعات سعودية، إضافةً إلى برامج التوعية والتثقيف والبرامج التطوعية.