قطر: 498 إصابة بفيروس كورونا.. ولا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 498 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 103 آلاف و128 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة اليوم، ليستقر إجمالي عدد الوفيات في البلاد عند 146 حالة وفاة.

كما أشارت إلى تسجيل 701 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 98 ألفا و933 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4331 شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 409 آلاف و199 شخصا.