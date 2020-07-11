الرياض: القبض على تشكيل عصابي متهم باحتجاز مقيم وابتزاز ذويه وامتهان لعب القمار #عاجل

تمكنت شرطة الرياض، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي، بتهمة احتجاز مقيم وابتزاز ذويه، إضافة إلى امتهان لعب القمار.

وصرّح العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، باشرت بلاغًا عن احتجاز مقيم من الجنسية البنجلاديشية من قبل مجهولين وابتزازهم لذويه في بلاده بدفع مبلغ (25,000) ريال لإخلاء سبيله.

وأضاف العقيد التويجري أن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث تمكنت من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق (بحي لبن ) وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة وهم (ثلاثة من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع).

وأوضح المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على (17) وافداً من الجنسية البنجلاديشية وضبطهم داخل شقة سكنية (بحي العمل) امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره (20,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.