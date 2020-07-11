السجن لعميلين فرنسيين سابقين في قضية تجسس لصالح الصين

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية وراديو وتلفزيون فرانس إنفو أن حكما بالسجن صدر بحق عميلين سابقين في المديرية العامة للأمن الخارجي، وهي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي، بعد أن أدينا بالتجسس لصالح الصين.

وأضافت وسائل الإعلام أن القضاة في المحكمة الجنائية أصدروا حكما، بعد إجراء المحاكمة في جلسات مغلقة، بالسجن لثماني سنوات و12 عاما على الرجلين بتهمة الخيانة.

وصدر حكم على شخص ثالث ، قالت فرانس إنفو إنها زوجة أحد العميلين السابقين، بالسجن لأربع سنوات.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية. وذكرت فرانس إنفو وصحيفة لوموند أن أحد العميلين جرى استدعاؤه لفرنسا من الصين في عام 1998 بعد أن تم الكشف عن وجود علاقة بينه وبين مترجمة صينية في السفارة الفرنسية في بكين.

ولم يتسن الوصول بعد لمسؤولين في مكتب ادعاء باريس للتعليق.