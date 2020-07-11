مصرع راكب أمواج هاجمته سمكة قرش

قضى راكب أمواج في سن السابعة عشرة بعدما هاجمته سمكة قرش قبالة شاطئ على الساحل الشرقي لأستراليا، على ما أعلنت الشرطة السبت.

وكان الشاب يمارس رياضة ركوب الأمواج في وولي بيتش على بعد 630 كيلومترا شمال سيدني، عندما عضته سمكة قرش في ساقه.

وأوضحت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان أن “راكبي أمواج كثيرين هبوا لنجدته قبل أن يُنقل الشاب إلى الشاطئ”. وتوفي راكب الأمواج في المكان رغم محاولات إنعاشه.

وهذا الهجوم القاتل الخامس لأسماك القرش في أستراليا منذ مطلع العام، بعد مصرع رجل في سن 36 عاما قبل أسبوع لدى ممارسته الصيد في جزيرة فريزر آيلاند السياحية الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال بريزبين.

وتسجل أستراليا أحد أعلى معدلات هجمات أسماك القرش في العالم، غير أن الوفيات الناجمة عنها تبقى قليلة.